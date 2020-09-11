Casimir Ninga: "Avrupa Ligi, buraya gelmemde çok büyük artıydı"
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Casimir Ninga: "Avrupa Ligi, buraya gelmemde çok büyük artıydı"

Sivasspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Casimir Ninga, kırmızı-beyazlı ekibe transferinde Avrupa liginin etkisinin büyük olduğunu söylediSivasspor'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Casimir Ninga, açıklamalarda bulundu.

Casimir Ninga:
11.09.2020 21:22 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:26

Sivasspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Casimir Ninga, kırmızı-beyazlı ekibe transferinde Avrupa liginin etkisinin büyük olduğunu söyledi

Sivasspor'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Casimir Ninga, açıklamalarda bulundu. Fransa 1. Lig ekiplerinden SCO Angers'tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kırmızı-beyazlı ekibe katılan Casimir Ninga, Sivasspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılan sezon başı kampına sonradan katıldığını kaydeden Ninga, "Takımın çok güzel bir atmosferi var. Takım arkadaşlarım olsun, personelimiz olsun, teknik heyetimiz olsun beni çok güzel karşıladı. Artık Sivas'tayız ve lig haftasına girdik. Maçımıza odaklanarak konsantre olduk" şeklinde konuştu.

Ninga, Sivasspor'dan transfer teklifi aldığında, kırmızı-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirterek, "UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmamız beni çok motive ediyor. Avrupa Ligi, buraya gelmemde çok büyük artıydı. Umarım çok güzel geçecek" ifadelerini kullandı.

Yarın Sivasspor'un sahasında oynanacak Alanyaspor maçı ile yeni sezona başlayacaklarını kaydeden Ninga, sözlerini şöyle tamamladı; "Taraftarlarımız beni izlesin. Casimir Ninga'nın nasıl bir futbolcu olduğunu kendileri karar versin ve değerlendirsin" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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