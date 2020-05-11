CaseCampus genç girişimci adaylarını bekliyor

Endeavor Türkiye tarafından Akbank iş ortaklığında beşinci yılına giren genç girişimcilik programı CaseCampus'e yeni dönem başvuruları başladı.

Endeavor Türkiye tarafından Akbank iş ortaklığında beşinci yılına giren genç girişimcilik programı CaseCampus'e yeni dönem başvuruları başladı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Covid-19 nedeniyle tamamen online olarak gerçekleştirilecek CaseCampus Bootcamp Live, 75 gencin girişimcilik serüvenine online yayın ve içerikleriyle destek olacak:

"Bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek CaseCampus Bootcamp Live, 75 genci girişimcilik dünyası ile buluşturmaya hazırlanıyor. "Dört günlük program, seçilen katılımcılarına, girişimcilik ve inovasyon atölyeleri, Türkiye'nin önde gelen girişimcileri ve yatırımcılarıyla panel ve networking seansları ve girişimcilik vaka çalışmalarını bu yıl ilk kez tamamen online ortamda sunacak. "Bu sayede katılımcılar, girişim dünyasını daha yakından tanıyarak hem girişimci gibi düşünme, hem de kendi girişim fikirlerini olgunlaştırma şansı yakalayacaklar."Uygulandığı ilk altı dönemde 412 adet mezun veren CaseCampus, girişimcilikle ilgilenen, üniversite 3./4. sınıf lisans veya lisansüstü öğrencisi son 5 yıl içinde mezun olmuş 30 yaş altı adayları başvuru yapmaya çağırıyor.

"Türkiye'de girişimcilikle ilgilenen tüm gençlerin başvuruları 18 Mayıs Pazartesi gününe kadar www.casecampus.org.tr üzerinden online olarak kabul edilecek. Akbank tarafından desteklenen programda bu dönem seçilecek 75 katılımcı programdan ücretsiz yararlanabilecek."

Kaynak: DHA