CASE IH ürünleri AgroExpo 2020'de

06.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:10

TürkTraktör markası Case IH, İzmir AgroExpo 2020'de yeni traktörleri ve traktörlere farklı fonksiyonlar kazandıran tarımsal ekipmanlarıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Case IH'in 1000 metrekareye yakın standında sergilediği zengin gamında yer alan ve çiftçilerin çalışma sahalarında değişen ihtiyaç ile beklentilerine göre geliştirdiği ürünler, kullanıcıların maliyetlerde düşüş, verimlilikte de artışlar sağlamasına katkıda bulunuyor.

Case IH'in İzmir AgroExpo 2020'de görücüye çıkardığı yeni serisi ise "Tam hayal ettiğiniz gibi; yüksek performans, yüksek kalite" mottosu ile orta segmentteki temsilcisi olan yeni Case IH JXE serisi oldu. 'Çok amaçlı traktör' olma özelliğiyle dikkati çeken bu seri bahçede, tarlada ve hayvancılıkta olmak üzere tüm alanlarda kullanılabiliyor.



JX55E ve JX65E olmak üzere 2 farklı modelden oluşan bu yeni seri, sahip olduğu TürkTraktör üretimi güçlü ve ekonomik 55HP ve 65HP güçlerindeki motoru, 8 ileri 8 geri transmisyonu, hidrolik sistemi, ideal ölçüleri, geniş ve ergonomik kumanda kollarına sahip kabini ile çiftçilerin tüm beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, Case IH standında bu yılın en dikkati çeken bir diğer ürünü ise Türkiye'nin bir ilki olan yerli üretim otomatik dümenleme sistemine sahip traktörler serisi Case IH ProGuide oldu. Uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip bu traktörler, Türkiye'de en çok kullanılan 90-110 beygir gücüne sahip modeller olarak ülke çiftçisiyle buluşturuluyor. 2,5 cm gibi yüksek bir hassasiyet ile çalışmaya imkan tanıyan ve fabrika çıkışlı bir özellik olarak sunulan otomatik dümenleme sistemi, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasını ve toplam maliyetin düşürülmesini hedefliyor.

RedPro da İzmir'de

Case IH tanıtım alanına gelen konuklar sadece traktörleri değil; traktörlerin sahadaki fonksiyonlarına daha fazla özellik katan tarımsal ekipmanları da inceleme fırsatı buluyor. Case IH markalı değişken odalı silindirik balya makineleri ile birlikte, ilk kez sergilenen RedPro markalı tarla ilaçlama makineleri, klasik ve döner kulaklı pulluklar ile römorklar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA