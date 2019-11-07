Case IH ProGuide, çiftçilerin akıllı tarım rehberi olma yolunda

07.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:54

TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jiri Velharticky, Türkiye'nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörü Case IH ProGuide'ın, çiftçilerin akıllı tarım rehberi olacağına inandıklarını bildirdi.

Case IH'ten yapılan açıklamaya göre, Case IH ProGuide'ın da aralarında bulunduğu şirket ürünleri, TÜYAP 13. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'nda yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Velharticky, stantlarını ziyaret eden misafirlere, katma değerli ve yüksek performanslı ürünleri ile ilgili bilgi verdiklerini ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle akıllı tarım uygulamalarını içeren yenilikçi çalışmalarımıza daima olduğu gibi bu kez de yoğun ilgi gösteriyorlar. 2 asra yakın bir mirasa sahip olan Case IH, bu köklü geçmişinin verdiği bilgi birikimini modern tarım teknikleri ile bir araya getirerek sektörde fark yaratıyor. Bu çerçevede yakın dönemde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli traktörü Case IH ProGuide'ın çiftçilerimizin akıllı tarım rehberi olacağına inanıyoruz. Bu traktörlerimiz, yakıt, tohum, ilaç ve gübre gibi tarımsal girdilerin en uygun şekilde kullanılmasına imkan tanıyarak yaklaşık yüzde 10'a varan bir kazanç sağlıyor."

Velharticky, Türkiye'de en çok tercih edilen 90, 100 ve 110 beygir gücüne sahip modelleri de piyasaya sunarak teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Velharticky, "Otomatik dümenleme sistemi, uydudan aldığı sinyaller sayesinde tarımsal faaliyetler sırasında yapılan hataları en aza indirerek artı/eksi 2,5 santimetrelik hassasiyet değeriyle mevcut arazi koşullarında maksimum ürün yetiştirilmesine fırsat sağlıyor. Özellikle mısır, pamuk ve ayçiçeği gibi özel bir sıra arasına ihtiyaç duyan bitkilerin yetiştiriciliğinde maksimum sayıda ve doğru sıra oluşturulmasında çok büyük bir fayda getiriyor. Adanalı çiftçilerimizi, kullanımı kolay, verimlilik sağlayan bu ve farklı birçok model traktörlerimizi yakından incelemek üzere standımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Case IH'in kampanyaları

Jiri Velharticky, tarlalarda daha fazla son model traktör görmek için çiftçilerin finansal anlamda desteklenmesinin de öncelikleri arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adana Tarım Fuarı'nda, çeşitli finansal çözümlerle ziyaretçilerimize farklı alternatifler sunuyoruz. Case IH olarak geliştirdiğimiz üstün teknolojiye sahip ürünlerimizin çiftçiler ve tarım işletmeleri tarafından erişilebilir olması bizim için büyük önem taşıyor. O nedenle de TürkTraktör Finans üzerinden 5 yıl vade imkanı sağlayan, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte çok cazip, güncel faiz oranlarımız söz konusu. Bununla birlikte fuara özel kampanyamız kapsamında FarmallA serisini yıl sonuna dek geçerli özel fiyatlarla çiftçilerimizle JX65C, JX75C, JX75,90,100,110 modellerimizde ise yüzde 3 indirim imkanı sağlıyoruz. Tüm bu finansal çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve traktör alanlara bakım kiti hediye verilmesi gibi benzersiz olanaklardan faydalanabilmek için tüm katılımcıları Case IH standına bekliyoruz."

Kaynak: AA