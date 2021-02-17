Case IH'den yeni yerli traktör

Case IH, Türkiye traktör pazarında 0-50 HP güç aralığındaki ilk traktörü olan JXE serisinin 50 HP'lik en yeni modelini çiftçilerin beğenisine sundu.

TürkTraktör açıklamasına göre, Case IH, 2021 yılının ilk yeni modeli olarak pazara sunduğu JX50E'yi, dijital bir etkinlikle tanıttı. Etkinliği Türkiye'nin farklı bölge ve şehirlerinden yaklaşık 70 bin kişi izledi.

"Tam hayal ettiğiniz gibi" sloganıyla çiftçilerle buluşan JX50E modeli, TürkTraktör mühendisleri tarafından geliştirilip tasarlandı. JXE serisinin 50 HP'lik bu yeni traktörü, motorundan hidrolik aksamına kadar yerli üretim olma özelliği taşıyor.

Önce kullanıcı güvenliği ve konforu

Case IH JX50E, bu yıl nisan ayında devreye girecek olan Traktör Ana Çerçeve Yönetmeliği (TMR) düzenlemelerine uygun olarak üretildi. JX50E serisi, TMR kapsamında, traktörlerde özellikle keskin köşelerin giderilmesi, kuyruk mili gibi dönen parçaların kontrolsüz çalışmasının engellenmesi, güvenlik donanımına akü şalterinin eklenmesi gibi kullanıcı emniyeti ön plana alınarak üretildi. Bu sayede JX50E, çiftçilere her zamankinden daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Güçlü motor performansı ve yüksek teknoloji ile donatılan Case IH traktörler her geçen yıl daha fazla çiftçiye ulaşmaya devam ediyor. Bunun sonucu olarak Aralık 2020'de pazarda ilk 3'e giren Case IH markası, 2020 yılı genel değerlendirmesinde Türkiye'de çiftçilerin en çok tercih ettiği 4. marka oldu.

50 HP segmentinde yer alan ve bu segmentte üstün özelliklerine sahip olan Case IH JX50E, küçük ölçekli tarım işletmelerinin ana, büyük ölçekli tarım işletmelerinin ise yardımcı traktörü olarak Case IH'nin pazardaki konumunu güçlendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık