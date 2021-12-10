Casademont Zaragoza Basketbol Takımı, Kenan Sipahi ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
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Casademont Zaragoza Basketbol Takımı, Kenan Sipahi ile yollarını ayırdı

Casademont Zaragoza Basketbol Takımı, Kenan Sipahi ile yollarını ayırdı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibi, Türk basketbolcu Kenan Sipahi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibi, Türk basketbolcu Kenan Sipahi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu Kenan Sipahi ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, Real Betis ve Fenerbahçe Beko'da oynayan Kenan, sezon başında Casademont Zaragoza'ya transfer olmuştu.

Kenan Sipahi, İspanya liginde forma giydiği 12 maçta 2,8 sayı, 2 ribaunt, 1,6 asist ortalamaları yakaladı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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