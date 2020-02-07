CASA-1000 elektrik hattı projesinin Afganistan ayağına başlandı

07.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:37

Kırgızistan ve Tacikistan elektriğini Afganistan üzerinden Pakistan'a taşıyacak CASA-1000 projesinin Afganistan ayağına başlandı.

Başkent Kabil'in Surubi ilçesinde düzenlenen projenin temel atma törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bakanlar katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Gani, CASA-1000 projesinin Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Pakistan için önemli olduğunu söyledi.

Proje kapsamında Kırgızistan ve Tacikistan elektriğinin Afganistan üzerinden Pakistan'a taşınacağını ifade eden Gani, bu projenin hayata geçirilmesiyle Afganistan'ın ilk kez Orta Asya'dan Güney Asya'ya elektrik hattı geçen güzergaha ev sahipliği yapacağını belirtti.

Gani, CASA-1000 projesinin hayata geçirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Afganistan'a yıllık 45-50 milyon dolar gelir sağlayacak

Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi Başkanı Amanullah Galib ise CASA-1000 elektrik hattından elde edilecek yıllık 45-50 milyon dolarlık transit gelirin doğrudan Afganistan devlet hazinesine aktarılacağını vurguladı.

Projenin güvenliği ve kamu refahı için yıllık yaklaşık 2 milyon dolar harcanacağını dile getiren Galib, elektrik hattının geçeceği güzergahta bulunan vilayetlerin de kalkınacağını aktardı.

Yaklaşık bin 250 kilometre uzunluğunda bulunan CASA-1000 elektrik hattı projesinin yaklaşık 550 kilometresi Afganistan'dan geçecek.

Kaynak: AA