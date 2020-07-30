CAS'tan Trabzonspor'a ret Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazını reddetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazını reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, bordo-mavili kulübün UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasına itirazının reddedildiği duyuruldu.Yapılan açıklamada Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edildiği kaydedildi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Trabzonspor'a finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamıştı. Bordo mavili kulüp ise UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun bu açıklamasının ardından CAS'a itiraz etmişti. CAS ise bugün yaptığı açıklamada Trabzonspor'un itirazını reddetti. Alınan bu kararla bordo-mavili ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayacak. Avrupaya gidecek temsilcilerimiz ise şunlar: Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması: Medipol BaşakşehirŞampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme: BeşiktaşAvrupa Ligi Grup Aşaması: Demir Grup SivassporAvrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme: Aytemiz Alanyaspor

Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme: Galatasaray

Kaynak: DHA