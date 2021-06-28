CAS'tan Beşiktaş'a 1 iyi 1 kötü haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CAS'tan Beşiktaş'a 1 iyi 1 kötü haber

CAS'tan Beşiktaş'a 1 iyi 1 kötü haber
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021/2022 UEFA gelirlerinin 15%'ine el konulacak Beşiktaş, ilgili borçlarını 30 Haziran'a kadar öderse avantajlı duruma geçecekİstanbul DHA - Beşiktaş Kulübü'nün UEFA gelirleri ile ilgili CAS'a yaptığı itiraz sonuçlandı ve karar kısmen değiştirildi.

2021/2022 UEFA gelirlerinin 15%'ine el konulacak Beşiktaş, ilgili borçlarını 30 Haziran'a kadar öderse avantajlı duruma geçecek

İstanbul DHA - Beşiktaş Kulübü'nün UEFA gelirleri ile ilgili CAS'a yaptığı itiraz sonuçlandı ve karar kısmen değiştirildi. Kulüpten yapılan özel durum açıklamasında özetle şu bilgilere yer verildi:  

"Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına ilişkin kararın tebliğ edildiği; bu kararın henüz kesinleşmediği bilgisine yer verilmişti.

Bu karara karşı Şirketimizce CAS'a yapılan itiraz kısmen kabul edilerek karar kısmen değiştirilmiştir. CAS kararı Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını ve bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğini tebliğ etmektedir. Konu ile ilgili hukuki değerlendirmeler devam etmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'ta deprem! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek
Beşiktaş'ta deprem! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek
Diego Costa ve Hulk'ta sona gelen Kara Kartal, bir de alternatif golcü getirmenin peşinde
Diego Costa ve Hulk'ta sona gelen Kara Kartal, bir de alternatif golcü getirmenin peşinde
Galatasaray ve Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya geldi
Galatasaray ve Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Mert Müldür Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CAS'tan Beşiktaş'a 1 iyi 1 kötü haber - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 18:54:05. #1.15#

title