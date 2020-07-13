CAS, Manchester City'nin men cezasını kaldırdı Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e verilen Avrupa Kupaları'ndan men cezasının kaldırıldığını açıkladı.

Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e verilen Avrupa Kupaları'ndan men cezasının kaldırıldığını açıkladı. İngiliz ekibi, kural ihlali sebebiyle 10 milyon Euro ceza ödeyecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e CAS'tan iyi haber geldi. Daha önce Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men edildiği açıklanan Manchester City'nin men cezasının kaldırıldığı duyuruldu. CAS'tan Manchester City hakkında yapılan açıklamada İngiliz ekibinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle UEFA'ya 10 milyon Euro ceza ödeyeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA