Çarşının maskotu haline gelen 'Can' tavuk şiş dışında hiçbir yemeği yemiyor
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Çarşının maskotu haline gelen 'Can' tavuk şiş dışında hiçbir yemeği yemiyor

Mardin'in tarihi İnekler Çarşısında yaklaşık 7 yıl boyunca esnafın beslediği ve 'Can' ismini taktığı kedi, tavuk şiş dışında hiçbir yemeği yemiyor.

Çarşının maskotu haline gelen 'Can' tavuk şiş dışında hiçbir yemeği yemiyor
03.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:47

Mardin'in tarihi İnekler Çarşısında yaklaşık 7 yıl boyunca esnafın beslediği ve 'Can' ismini taktığı kedi, tavuk şiş dışında hiçbir yemeği yemiyor. Kendisine verilen mamaları tatmadan bırakan kedi, Arapça verilen komutları yerine getirmesi ile tüm ilgiyi üzerinde topluyor.

Her sabah esnaftan önce dükkan önüne gelen 'Can', iş yeri sahiplerini gördükten sonra miyavlamaya başlıyor. Kedinin miyavlamasının yemek istediği anlamına geldiğini bilen manifatura dükkanı sahibi Münir Sultanoğlu kedisine kediye mama veriyor. Mamayı beğenmeyen 'Can', tavuk şiş gelene kadar miyavlamaya devam ediyor. Çarşı esnafının Arapça'ya alıştırdığı 'Can', kendisine verilen komutları bir bir yerine getirmesi dükkana gelen müşterileri şaşkına çeviriyor.

"Kedi tıpkı bir insan gibi davranıyor"

Tarihi çarşıda esnaflık yapan Münir Sultanoğlu, kedinin tıpkı bir insan gibi kendisine davrandığını söyledi. Sultanoğlu, "Sabah saat 07.00'da dükkana geldiğimde kedi yanıma geliyor. Dükkanı açar açmaz benden önce girip masaya çıkıyor. Gözlerime doğru bakıp miyavlıyor, sanki bir insan gibi yemek isteyip benimle konuşmak istiyor. Mama verdiğimde yemiyor, ben de ona tavuk şiş getiriyorum, iştahlı bir şekilde bitiriyor. Tavuk şiş veya konserve vermezsem yemiyor" dedi.

Esnafın maskotu haline gelen 'Can'ın kendi hayatına bir dost gibi girdiğini belirten Sultanoğlu, "Yaklaşık 7 yıldır burada olan kedi hayatıma bir dost gibi girdi, kedisini temizlediğimde ne tırmalıyor ne de ses çıkarıyor, çok sevimli bir kedi" diye konuştu.

Yoldan geçen vatandaşlar, kediye yoğun ilgi gösteriyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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