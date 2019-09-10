Çarşılı köprüler kardeş oldu

Dünyadaki dört çarşılı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü'nü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, dünyadaki bir diğer çarşılı köprü olan Osma Köprüsü'nün yer aldığı Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı.

10.09.2019 11:30
Çarşılı köprüler kardeş oldu

Dünyadaki dört çarşılı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü'nü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, dünyadaki bir diğer çarşılı köprü olan Osma Köprüsü'nün yer aldığı Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı.

Kaynak: Dunya.com

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