Çarşılı köprüler kardeş oldu

10.09.2019 11:11

Dünyadaki dört çarşılı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü'ne sahip Osmangazi Belediyesi, dünyadaki bir diğer çarşılı köprü olan Osma Köprüsü'nün yer aldığı Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı.



Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'nin teşebbüsüyle Osmangazi Belediyesi ve Lofça Belediyesi kardeş şehir oluyor. Başkonsolos Ergani'nin Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova'ya yaptığı ziyarette Osma Köprüsü gibi bir başka çarşılı köprünün de Bursa Osmangazi Belediyesi'nde olduğunu söylemesi, iki belediye arasında kardeşlik köprülerinin kurulmasına vesile oldu. Irgandı Köprüsü'nü merak eden Bulgar Başkan Marinova, bu özel iki köprülere sahip olan iki belediyenin kardeş şehir olması gerektiğini düşünerek Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a kardeş şehir olma teklifinde bulundu.



İki belediyenin kardeş şehir olma konusuna olumlu bakan Başkan Dündar, Bulgaristan'a giderek Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova ile bir araya geldi. Osma Köprüsü'nü gezerek hem köprü hem de şehir hakkında Marinova'dan bilgiler alan Başkan Dündar, iki belediyenin kardeş şehir olmasından dolayı büyük mutluluk duyacağını söyledi. Bulgar Belediye Başkanı Marinova da belediye meclisine Osmangazi Belediyesi ile kardeş şehir olma teklifinde bulundu ve karar oy birliğiyle kabul edildi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Lofça Belediye Meclisi'nde iki belediyenin kardeş olması için alınan kararın ardından konuyu Osmangazi Belediye Meclisi'nde gündeme getirdi. Dündar, Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Osmangazi Belediyesi ile Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi'nin kardeş şehir olma teklifini meclis üyelerinin onayına sundu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste alınan kardeş belediye olma kararının bakanlık tarafından onaylanmasının ardından Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir olacak.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir olma yönünde alınan kararın hayırlı olmasını dileyerek, "Dünyanın en eski çarşılı köprüsü olan Irgandı Köprüsü, ilçemiz sınırları içerisinde bulunuyor. 1442 yılında inşa edilen köprü, 2004 yılında Osmangazi Belediyemiz tarafından restore edildi. Dünyada, Irgandı Köprüsü'ne benzer üç çarşılı köprü daha vardır. Bunlar Bulgaristan'ın Lofça şehrinde bulunan Osma Köprüsü, İtalya'nın Floransa şehrinde bulunan Ponte Vecchio Köprüsü ve Venedik şehrinde bulunan Rialto Köprüsü'dür. Osmangazi Belediyesi olarak, böyle özel bir köprüyü sınırlarımız içerisinde bulundurmaktan dolayı mutluyuz. Irgandı Köprüsü, ilçemize ve şehrimize tarihi ve turistik açıdan önemli bir değer katıyor. Aynı şekilde böyle özel bir köprüye daha sahip olan Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldık. Lofça, çarşılı köprüye sahip olmasının yanı sıra, tarım, turizm ve ticaret hacminin yüksek olduğu bir şehir. Bu yönüyle de iki şehir aslında birbirlerine çok benziyor. Kardeş şehir olmanın iki belediyeye gerek ekonomik, gerekse kültürel değerler katacağına inanıyorum. Oy birliğiyle kabul edilen bu kararın ilçemize, şehrimize ve Lofça Belediyesi'ne hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA