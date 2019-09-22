Çarşılı köprüler iki belediyeyi kardeş yaptı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kardeş Şehir protokolü imzaladıkları Bulgaristan'ın Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova'ya Irgandı Köprüsü, Gurabahane-i Laklakan ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi.

22.09.2019 00:50
Çarşılı köprüler iki belediyeyi kardeş yaptı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kardeş Şehir protokolü imzaladıkları Bulgaristan'ın Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova'ya Irgandı Köprüsü, Gurabahane-i Laklakan ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et