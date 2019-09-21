Çarşılı Köprüler iki belediyeyi kardeş yaptı

21.09.2019 14:34

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kardeş şehir protokolü imzaladıkları Bulgaristan'ın Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova'ya Irgandı Köprüsü, Gurabahane-i Laklakan ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi.



Dünyadaki dört çarşılı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü'nü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi ile dünyadaki bir diğer çarşılı köprü olan Osma Köprüsü'nün yer aldığı Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi kardeş şehir oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, protokol imzalayarak kardeşlik köprüleri kurdukları Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova'ya Irgandı Köprüsü, Gurabahane-i Laklakan ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi. Bulgar belediye başkanı ve beraberindeki heyeti ilk olarak Irgandı Köprüsü'ne götüren Başkan Dündar, köprünün tarihi hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar ile birlikte köprü üzerindeki dükkanlara tek tek giren ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Marinova'ya sanatçılar da çeşitli hediyeler takdim etti.



Irgandı Köprüsü ve Osma Köprüsü'nün birbirine çok benzediğini ifade eden Marinova, "Her iki köprüdeki dükkanlarda el işi çalışmaları yapılıyor. Burayı gezdikten sonra görüyorum ki hem Irgandı hem de Osma Köprüsü'ndeki el işi sanatçıları arasında birlik ve beraberlik var. İki köprüdeki dükkanlarda geleneksel değerler yaşatılıyor. Bence bir organizasyon yaparak hem buradaki hem de Osma Köprüsü'ndeki sanatçıların birbirlerini ziyaret etmeleri sağlanmalı. Irgandı ve Osma Köprüsü arasındaki tek fark Osma Köprüsü'nün üstünün kapalı olması" dedi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, yaptığı konuşmada, "Sahip olduğumuz çarşılı köprüler bizlerin kardeşlik köprüsü kurmamıza vesile oldu. Bu kardeşliğin iki belediyeye gerek ekonomik, gerekse kültürel değerler katacağına inanıyorum. Osmangazi ve Lofça belediyeleri kardeş şehir oldu. Floransa ve Venedik'te de çarşılı köprüler yer alıyor. Onlara da bu kardeşlik köprüsüne katılması için davette bulunacağız" ifadelerini kullandı.



Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova'ya dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'ı gezdiren Başkan Dündar, hayvanların daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak adına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar ve Marinova'nın son adresi ise dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi oldu. Marinova'ya öncelikle müzenin mimarisi ve teknik özellikleri hakkında bilgiler veren Dündar, daha sonra Bulgar Başkana Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi. Marinova, Bursa'nın fethinin panoramik resim ile tasvir edildiği müzenin kubbe bölümüne çıktığında ise adeta büyülendi.



Başkan Dündar'ı böyle bir eseri ortaya çıkardığı için tebrik eden Marinova, "Müze herşeyiyle çok güzel olmuş. Dışarıdan gördüğümde müzenin mimarisi beni etkiledi. Ancak asıl şaşkınlığımı içeri girdiğimde yaşadım. Böyle güzel bir eserle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Mükemmel bir eser olmuş. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA