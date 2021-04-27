Çarşıda trafodaki patlama paniğe neden oldu

GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde trafoda meydana gelen patlama, tedirginliğe yol açtı.

GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde trafoda meydana gelen patlama, tedirginliğe yol açtı.

Gaziler Caddesi'nde sabah saatlerinde bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte trafo alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Caddedeki esnaf ve vatandaşlar rahat nefes aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA