Çarşıda tatil yoğunluğu

Eskişehir'de bayramlık alışverişlerini yapan vatandaşlar sıcak havaya rağmen çarşı pazara akın etti.

Eskişehir kent merkezinde tatil hareketliliği yaşanıyor. Bayrama sayılı günler kalması ve tatilin de 9 güne çıkarılması dolayısıyla çarşıya akın eden vatandaşlar alışverişin keyfini sürdü. Sıcak havaya rağmen aileleriyle dışarıya çıkan vatandaşlar, ihtiyaç duydukları ürünleri almak için esnaf esnaf gezdi. Önce fiyatları öğrenen vatandaşlar, ardından bayramlık alışverişlerini yaptı. Giyimden ayakkabıya, şekerden kahveye kadar bayram için ürünlerini alan vatandaşlar, kalabalığa aldırmadan gezmeyi sürdürdü.

Kalabalığa adlanılmaması gerektiğini belirten esnaf da, geçen bayramlara göre işlerinde düşüş olduğunu dile getirdi. Vatandaşların genelde dükkanlarına gelerek bakmakla yetindiklerini belirten esnaflar, 9 günlük tatilin kendileri için umut olduğunu vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA