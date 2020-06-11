Çarşıda söz verdi, nikahlarını kıydı
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Çarşıda söz verdi, nikahlarını kıydı

Çarşıda söz verdi, nikahlarını kıydı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çarşı ziyareti esnasında sohbet ettiği genç çiftin nikahını kıydı.

11.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:28

Çarşıda söz verdi, nikahlarını kıydı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çarşı ziyareti esnasında sohbet ettiği genç çiftin nikahını kıydı.

Başkan Dündar, yeni normalleşme ile birlikte geçen hafta gerçekleştirdiği tarihi çarşı ziyareti sırasında düğün alışverişine çıkan bir aileyle sohbet etmişti. Kendisini nikah merasimine davet eden Aysu Göçmen ve Ferit İnanç çiftinin davetini geri çevirmeyen Başkan Dündar, gençlerin nikahını kıydı. Osmangazi Belediyesi Nikah Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreninde, korona virüse karşı alınan tedbirlere harfiyen uyuldu. Tedbirler kapsamında salona nikah şahitleri ile birlikte az sayıda kişi maske ile alındı. Nikah cübbesini giyen Başkan Mustafa Dündar, Aysu ve Ferit çiftine ömür boyu mutluluk diledi. Genç çift ve aileleri, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Çarşıda söz verdi, nikahlarını kıydı

Kaynak: İHA

Manşet

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