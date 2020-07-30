Çarşıbaşı'nda trafik kazası: 1 yaralı
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
30.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:24
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yavuz Mahallesi Rampa mevkisinde, İsmet K. yönetimindeki 61 ET 398 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araçta bulunan Emriye Kotbaş yaralandı.
Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Kotbaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA