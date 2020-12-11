Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu

11.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:55

Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu Ülke genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar çarşı ve pazarda yoğunluk oluşturdu.

Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu

İSTANBUL - Ülke genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar çarşı ve pazarda yoğunluk oluşturdu.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerindeki eksiklikleri gidermek için çarşı ve pazara akın etti.

Beyoğlu Kasımpaşa'da da kısıtlama başlamadan alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Pazar alanlarında adım atılacak yer kalmazken Kasımpaşa Meydanı'nda kalabalık kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar kısıtlama için alışveriş yaptıklarını söylerken bazı vatandaşlar ise kalabalıktan isyan etti.

Kısıtlama öncesi alışveriş yapanlardan Birgül Burhan, "Kısıtlama öncesi alışverişimizi yapıyoruz, Cumartesi ve Pazar duracağız evde nasıl olsa. Geldik buraya ama biraz kalabalık işte, yapacak bir şey yok. Limon aldık sebzelerimizi alıyoruz, başka bir şey yok" dedi.

"Pazara girdiğimde tüylerim ürperdi"

Kısıtlamalar geldiğinden beri pazarın çok yoğunlaştığını söyleyen Ayten İlhan ise, "Yani üç hafta öncesi bu kadar kalabalık değildi. Şu an ise insanlar son derece duyarsız, hiç bir şeyin farkında değiller. Pazar çok kalabalık ve sosyal mesafe kesinlikle düşünülmüyor. Pazara girdiğime pişman oldum açıkçası" şeklinde konuştu.

"Kurallara uymamız lazım"

Pazardaki kalabalığa dikkat etmek gerektiğini dile getiren Adnan Çakıralp, " Kurallara uymamız lazım, bütün vatandaşlar kurallara uyacak ki bu pandeminin üstesinden gelelim. Biraz evde noksanımız vardı onu gidermeye geldik. Ama pazarlarımız çok kalabalık. Madem bir mesafe kuralı var, buna uymamız lazım. Görüyorsunuz çok kalabalık. Ben bu pazara ne zaman gelsem ya da hangi pazara gitsem genelde böyle oluyor. Her zaman ki hali bunu düzeltmemiz lazım " şeklinde konuştu.

Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu
Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu
Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu
Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu
Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu
Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu
Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER SUAT TUTAŞI

İlgili Haberler

Van'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk
Van'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk
İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı
İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı
Vatandaşlar kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk oluşturdu
Vatandaşlar kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk oluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Yıldız Tilbe Birkan Sokullu
Spor Neymar Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İlaç Edirne Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:55:32. #1.14#
title