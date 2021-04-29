Çarşı ve pazarda bayram havası
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Çarşı ve pazarda bayram havası

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR - Haberler | Güncel

Çarşı ve pazarda bayram havası Kısıtlamaya saatler kala herkes "ne alsam kardır" diye çarşı pazara saldırdı 17 günlük kısıtlama öncesi, vatandaşlar çarşı pazara akın etti Bursa'da Ramazan Bayramı'nı da içerisine alan 17 günlük kısıtlamanın başlamasına saatler kala, vatandaşlar çarşı pazara...

Çarşı ve pazarda bayram havası

Kısıtlamaya saatler kala herkes "ne alsam kardır" diye çarşı pazara saldırdı

17 günlük kısıtlama öncesi, vatandaşlar çarşı pazara akın etti

BURSA - Bursa'da Ramazan Bayramı'nı da içerisine alan 17 günlük kısıtlamanın başlamasına saatler kala, vatandaşlar çarşı pazara akın etti. Bayram havası yaşanan çarşı pazarda, adım atılacak yer kalmadı.

Bursa'nın en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi Reyhan ve Tuzpazarı'nda bayram havası yaşandı. Ramazan bayramını da içerisine alan 17 günlük kısıtlamaya saatler kala, ne alsam kardır diyerek çarşı ve pazara akın edenler bu kadarına da "pes" dedirtti. Sebze ve meyvenin yanı sıra, giyim ve süs eşyalarını da almak için bir biriyle yarışan vatandaşlar 'korona virüs salgınından nasıl kurtulamayız' provası yaptı. Bayram havasının yaşandığı çarşı ve pazarda, esnafın yüzü ise bir nebze olsa da satışlar sebebiyle güldü.

Çarşı ve pazarda bayram havası
Çarşı ve pazarda bayram havası
Çarşı ve pazarda bayram havası
Çarşı ve pazarda bayram havası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR

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