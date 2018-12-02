Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, açıklanan 1'inci dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenilebileceği belirtildi.

Açıklamada, asıl adayların atama için gerekli olan belgeleri, planlama yapılan il emniyet müdürlüklerinden temin edebilecekleri ve 3 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.