Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 13 Temmuz'da yapılacak

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımlarında sağlık şartlarını geçen adaylar için yazılı sınavlar 13 Temmuz Cumartesi saat 09.00 ve 14.00'te yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019/1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihlerinde şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar için sınav tarihi ve saatleri belirlendi.

Buna göre, 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında müracaatları alınan adaylar 13 Temmuz Cumartesi günü 09.00'da, 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında müracaatları alınan adaylar ise aynı gün 14.00'te sınava girecek.

Kaynak: AA