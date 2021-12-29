Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimini Almamış Olan Adayların Dikkatine

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonrası atamaları yapılan bekçi adayları ile daha önceki dönemlerden mahkeme kararı, sağlık kurulu raporu vb. sebepler ile ataması yapılanlardan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi almamış olan adayların planlaması yapılmış olup, konuya ilişkin açıklama e-devlet şifresi ile öğrenilebilecektir.

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