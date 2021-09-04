Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimini Almamış Olan Adayların Dikkatine.

2019/1. Dönem ve 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonrası atamaları yapılan bekçi adayları ile daha önceki dönemlerden mahkeme kararı, sağlık kurulu raporu vb.