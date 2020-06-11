Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme yasalaştı
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Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme yasalaştı

ÇARŞI ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri ile özlük haklarına yönelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme yasalaştı
11.06.2020 03:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 03:14

ÇARŞI ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri ile özlük haklarına yönelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Emniyet ve jandarma bünyesinde silahlı olarak görevlendirilecek, ayrıca silah ve zor kullanma yetkisine sahip olan bekçiler, kolluk görevi dışında hiçbir şekilde çalıştırılmayacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, sorumluluk ve yetkileri ile özlük haklarına yönelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre; genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde bekçiler silahlı olarak görevlendirilecek. Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresi içerisinde en az 3 ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak. Haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİBekçiler, görevlerini yerine getirirken kendisinin bekçi olduğunu gösteren belgeyi gösterdikten sonra durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin soru sorabilecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, ayrıca zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, kolluk hizmet ve görevleri dışında hiçbir görevde çalıştırılmayacak.Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilecek. Çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilik yaş haddi 60 olacak.

 


Kaynak: DHA

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