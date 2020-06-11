Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)
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Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)
11.06.2020 01:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 01:29

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'ne göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek. Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde, belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin disiplin, ödüllendirme ve performans değerlendirme işlemlerinde istihdam edildikleri genel kolluk kuvvetine göre emniyet ya da jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına uygulanan hükümler uygulanacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilik yaş haddi 60 olacak.

Görüşmelerden

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teklifin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, AK Parti'li milletvekillerini işaret ederek, "Kimin ne zaman demokrasi kahramanı olacağını bilemiyoruz. Bu gruptaki milletvekilleri, Ahmet Davutoğlu'nu ayakta alkışlıyordunuz. Adamı darbeyle görevden aldınız, selam vermez oldunuz." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kongreyle yerini Binali Yıldırım'a bıraktığını belirterek, CHP'nin, eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı bir kaset kumpasıyla harcadığını ve AK Parti iktidarını devirmek için FETÖ ile iş birliğine gittiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yerinden söz alarak, teklifin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Bütün bekçilerin, yazar Orhan Kemal'in eserindeki bekçi Murtaza gibi devletine sadık ve eşit görev yapan gerçek bekçiler olmasını isteyen Özel, "Birilerinin onlardan istediği gibi bekçi olmamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin kabul edilmesinin ardından birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Politika Manşet

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