Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda
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Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bekçiye eşkıya muamelesi yapmak, adeta terörist gibi davranmak da ne oluyor?

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda
10.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:53

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bekçiye eşkıya muamelesi yapmak, adeta terörist gibi davranmak da ne oluyor? Bu memlekette terörist arıyorsanız PKK'lı vatan hainleri var." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülen teklifin ikinci bölümü üzerinde söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, "bekçilerin, partizanca bir atama yöntemiyle işe alınmasının kuşkulara yol açacağını" savundu.

Kimlerin, hangi kıstaslarla bekçileri işe alacağının araştırılması gerektiğini söyleyen Çelik, "Bekçi alımında kariyer ve liyakat gözetilecek mi? Bunlar bilinmemektedir. Paramiliter bir örgüt mü oluşturuluyor veya bekçilik yerel jurnalcilik olarak mı kuruluyor? İktidar tüm bunları cevaplayarak kamuoyunu ikna etmelidir." diye konuştu.

Bekçilerin, vali ve kaymakamlarca, objektif kriterlere uygun olarak sınavla işe alınabilmesi önerisinde bulunan Çelik, "Siyasi müdahale asla olmamalı. 'Partinin silahlı örgütü' algısı yaratılmamalı. Bu şekilde oluşturulacak bekçilik kurumu ülkemiz için fevkalade yararlı olacaktır." dedi.

"Diğer kolluk kuvvetleriyle karıştırılmamalı"

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, çarşı ve mahalle bekçileri teşkilatının, yardımcı bir kolluk gücü olduğunu, diğer kolluk kuvvetleriyle karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Bekçilerin, sokaklarda yaya olarak görev ifa ettiğini ve devletin varlığını buralarda hissettirdiğini söyleyen Özyürek, bekçilerin, halka yardım görevi kapsamında mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamaya yönelik görevleri olduğuna dikkati çekti.

"Çarşı ve mahalle bekçileri teşkilatının, ayrı bir kollukmuş gibi yanlış bir algıya neden olacak açıklamalar yapıldığını" belirten Özyürek, "Çarşı ve mahalle bekçilerinin genel kolluk kuvvetlerine yardımcı bir kolluk gücü olacağı açıkça belirtilmiştir. Aynı zamanda Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda belirtilen hallerde zor ve silah kullanma yetkisine haiz olacakları yer almaktadır." dedi.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, "bekçilere silah kullanma, üst araması yapma, gösteri ve yürüyüşleri önleme yetkisi" verildiğini savunarak, "Basın açıklaması yaptığımızda, demokratik hakkımızı kullandığımızda karşımızda bu kez de bu sınırsız yetkilere sahip bekçileri göreceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki toplam polis ve bekçi sayısının, birçok ülkenin ordusundan daha fazla olduğunu iddia eden Taşdemir, "Buna neden ihtiyaç duyuluyor? Bu kadar bol kaynak varsa eğitime, sağlığa kullanılsın." şeklinde konuştu.

"Bekçilere bu kin ve nefret niye?"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "AK Parti ve MHP ne yaparsa yapsın her şeye karşıyız misali elinizden geldiğince karşı çıkıyorsunuz." dedi.

Bekçilerin, 50 yıl önce çok kıymetli insanlar olduğunu, mahallenin huzuru olduklarını belirten Enginyurt, "Bu kin ve nefret niye? Bekçiye eşkıya muamelesi yapmak, adeta terörist gibi davranmak da ne oluyor? Bu memlekette terörist arıyorsanız PKK'lı vatan hainleri var. FETÖ'cü şerefsizler var. Pensilvanya'daki sümüklünün itleri var. Öyleyse bekçiden ne istiyorsunuz ki böylesine acımasız davranıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Teklifle, bekçilerin hak ve hukuklarının düzenleneceğini söyleyen Enginyurt, "Çok önemli bir kanun çıkarılacak, hazırlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Enginyurt, şöyle devam etti:

"İnşallah bekçi kardeşlerimiz, burada yapılan eleştirileri de dikkate alırlar, daha sıcak ve sempatik bir tavır sergilerler. Bekçiler, hiç kimsenin kolluk kuvveti değil. Bu memlekette birileri baş kaldıracaksa, isyan başlatacaksa veya darbe yapacaksa bekçiye de polise de gerek yok 83 milyon Türk milleti darbeye karşı gelir."

Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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