Çarşı ve mahalle bekçilerine silah kullanma yetkisi veren teklif TBMM'de

22.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:50

AK Parti tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

18 maddelik Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik teklifine göre çarşı ve mahalle bekçilerinde Devlet Memurluğu Kanunu ile belirlenen genel şartlar ve İçişleri Bakanlığının eğitim, yaş, sağlık ve belirttiği fiziki özellikler aranabilecek. Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi iki yıldan fazla olamayacak. Kanun teklifi ile çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri de yeniden belirleniyor. Bekçiler görev saatleri içinde şüpheli kişileri kolluk kuvvetlerine bildirebilecek. Bekçilerin durdurma yetkisini kullanabilmesi için ise makul bir sebebin bulunması gerekiyor. Bekçiler, kimlik belgesini gösterdikten sonra durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek ve kimlik ibrazı isteyebilecek. Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine de haiz olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA