Çarşı ve mahalle bekçilerine hizmet içi eğitim
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Çarşı ve mahalle bekçilerine hizmet içi eğitim

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentte görev yapan 297 çarşı ve mahalle bekçisine yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

Çarşı ve mahalle bekçilerine hizmet içi eğitim
18.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:15

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentte görev yapan 297 çarşı ve mahalle bekçisine yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimde, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı ve silahlı bir kolluk kuvveti olan çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, özlük hakları, görev ve yetki sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri yapıldı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları içerisinde yapılan uyulan eğitimlerde ayrıca, çarşı ve mahalle bekçilerine; insan hakları, halkla ilişkiler, etkili iletişim ve iletişim teknikleri, durdurma ve kimlik sorma, üst ve araç arama, yakalama ve kontrol yetkisi, yakalama ve muhafaza altına alma, zor kullanma, silah kullanma, suça el koyma, kişisel güvenlik, disiplin mevzuatı, yaya ve motorlu devriye esasları ve örnek olayların incelenmesi konularında branşlarında uzman rütbeli personeller tarafından teorik ve uygulamalı olarak dersler verildi.

Öte yandan müdürlük binasında 2 gün sürecek eğitimlerin yıl boyunca aralıklarla süreceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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