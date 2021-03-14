Çarşı ve Mahalle Bekçileri suçlulara göz açtırmıyor
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Çarşı ve Mahalle Bekçileri suçlulara göz açtırmıyor

14.03.2021 01:40 | Son Güncelleme: 14.03.2021 01:44
Çarşı ve Mahalle Bekçileri suçlulara göz açtırmıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından hırsızlık suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından hırsızlık suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Efeler ilçesi Orta Mahalle 205 ile 236 sokak kesişiminde akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri Sedat Ş. isimli şahısa GBT kontrolü yaptı. Şüphelinin Aydın Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için karakola götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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