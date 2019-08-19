Çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu hazırlandı

Çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu hazırlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla kamu spotu yayınladı.

19.08.2019 13:55
Çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu hazırlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla kamu spotu yayınladı.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı tarafından kamu spotu hazırlandı. Vatandaşların bilinçlendirilmesi için hazırlanan kamu spotu yayınlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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