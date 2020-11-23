Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı
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Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı

23.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:31

Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı Polis gelince ortalığı birbirine kattılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tırnakçılık yönetimiyle esnafı dolandırmaya çalışan ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kadın şüpheli yakalandı.

Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı

Polis gelince ortalığı birbirine kattılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tırnakçılık yönetimiyle esnafı dolandırmaya çalışan ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kadın şüpheli yakalandı. İnegöl'e dışarıdan gelen bu kişiler her seferinde yakalandıklarında ortalığı birbirine katmaya devam ediyor.

Kuyumcular çarşısı ile kapalı çarşıda esnafı ve vatandaşları tırnakçılık yöntemiyle dolandırılmaya çalışanların olduğu ihbarını alan İnegöl emniyeti harekete geçti. Olay yerine asayiş ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Karşılarında polisi gören kadınlar ve çocuklar ortalığı birbirine kattı. Ekiplere güçlük çıkaran şahıslar çevredekilere de saldırmaya kalktı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis gönderildi. Gelen ekipler tarafından esnafı dolandırmaya kalkan kadınlar ve çocuklar ekip arabasına güçlükle de olsa bindirildi. Çevredeki vatandaşlar olan biteni film gibi izledi.

Gözaltına alınan kadınlar emniyete götürülürken, şüphelilerin ilçeyi mesken tutması herkesi bıktırdı.

Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı
Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı
Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı
Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı
Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı
Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı
Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı
Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı
Tırnakçılık iddiası çarşıyı karıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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