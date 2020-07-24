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Çarşı projesinde söz Karşıyakalılarda!

Karşıyaka Çarşı'nın revizyonu için geçtiğimiz aylarda örnek bir iş birliğine imza atan Karşıyaka Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, bölgenin geleceğini 'ortak akıl' anlayışıyla tasarlıyor.

Çarşı projesinde söz Karşıyakalılarda!
24.07.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:07

Bu kapsamda ilk çalıştay buluşması geçtiğimiz haftalarda esnaf temsilcileri ve semt sakinleriyle yapılırken, ikinci çalıştay da TMMOB'a bağlı meslek odaları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Zübeyde Hanım Nikahevi'nde gerçekleştirildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUŞULDU

DEÜ Mimarlık Fakültesi akademisyenleri, Karşıyaka Belediyesi bürokratları ve Meclis üyeleri, ilgili kurumların yöneticileri ile STK temsilcilerinin bir araya geldiği zirvede; Çarşı bölgesinin mevcut değerleri ve potansiyelleri ile birlikte sorunlara yönelik çözüm önerileri konuşuldu. Tüm katılımcılara çeşitli soruların yer aldığı formlar dağıtıldı, hem yazılı hem de sözlü olarak görüşleri alındı. Engelli bireylerden bisikletlilere kadar farklı kesimleri temsil eden katılımcılar, istek ve önerilerini proje yürütücüleri ile paylaştı.

"BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Çarşı'nın geleceğine katılımcı planlama ile yön vereceklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım "Karşıyaka'nın, İzmir'de ayrı bir yeri ve ağırlığı olmasının en temel gerekçesini Çarşı oluşturmaktadır. Bu önemli bölgenin revizyonu için çıktığımız yolda, Dokuz Eylül Üniversitesi ile bir araya gelmek, konuyu uzman hocalarımızla beraber ele almak son derece önemliydi. Sadece belediye ve üniversitenin bir araya gelmesiyle değil, çok farklı sektörlerden, yerlerden fikirleri de tartışılabilir hale getirmek istedik. Çarşının geleceği ile ilgili kararları hep birlikte alacağız. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim"dedi.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Didem Akyol Altun da "Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak Karşıyaka Çarşı'yı çalışıyoruz. Ama bunu Çarşı'nın gerçek kullanıcıları ile yapmak, sizlerin görüşlerini dinlemek, önerilerinizi almak ve bu doğrultuda bir rota çizmek çok kıymetli. Bizi bir araya getirdiği için Karşıyaka Belediyesi'ne ve katılım sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu projenin kapsamı temelde Karşıyaka Çarşı'nın potansiyellerini, değerlerini, sorunlarını ortaya koymak ve çözüm getirmek. Sorunlarını hep birlikte tespit edip çözmeye çalışacağız, Çarşı'yı nasıl daha kullanışlı ve güzel hale getirebileceğimizi birlikte planlayacağız" diye konuştu.

YOL HARİTASI BİRLİKTE ÇİZİLİYOR

DEÜ Mimarlık Fakültesi akademisyenlerince yürütülen "Karşıyaka Çarşı Bölgesini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalara Temel Olacak Analiz, Sentez ve Olası Mekânsal Gelişme Senaryolarının Oluşturulması" başlıklı proje çerçevesinde düzenlenen anket ve çalıştaylarla; esnaf, halk, resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütü temsilcileri gibi tüm ilgili kesimlerin planlamaya katılımı sağlanıyor. Çalışmalar sonunda Çarşı'nın geleceği için yol haritası belirlenecek ve ulusal çapta 'Kentsel Tasarım Yarışması' açılacak. Ardından Karşıyaka Belediyesi, Çarşı'yı kültürel değerlerini koruyarak geleceğe taşımak üzere, kapsamlı revizyon projesini başlatacak.

KİMLER KATILDI?

Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikahevi'nde düzenlenen çalıştaya; Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, bürokratlar ve Karşıyaka Belediye Meclisi üyeleri, DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Didem Akyol Altun, Prof. Dr. Hümeyra Birol Akkurt, Dr. Feyzal Avcı Özkaban ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hayat Zengin Çelik, Doç. Dr. Hilmi Evren Erdin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Gediz Elektrik, İzmir Kent Konseyi ve Karşıyaka Kent Konseyi ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Bültenler

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