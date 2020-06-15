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Çarşı pazarda toparlanma başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da normalleşme süreci ile çarşı ve pazarlarda hareketlilik, işlerde toparlanma başladı.

Çarşı pazarda toparlanma başladı
15.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:57

SAMSUN (İHA) – Samsun'da normalleşme süreci ile çarşı ve pazarlarda hareketlilik, işlerde toparlanma başladı.

Korona virüsü salgını sonrası başlayan normalleşme süreci etkilerini göstermeye başladı. Ülke genelinde, 1 Haziran tarihi itibarıyla başlayan normalleşme ile birlikte pek çok kısıtlama kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Samsun'da çarşı ve pazarlarda hareketlenme yaşanıyor. Vatandaşın ilgisi gıdadan giyim ve tekstile yönelmeye başladı. Esnaf işlerinin bu sürecin başlaması ile artmaya başladığını belirtti. Virüs öncesi dönemdeki durumu henüz yakalayamadıklarını ancak oluşan toparlanma ikliminden umutlu olduklarını dile getirdiler. Vatandaşlardan çarşı ve pazarda önlemleri ihmal etmemelerini de istediler.

Giyim Mağazası Sahibi Engin Uzunoğlu, "Normalleşmenin başlamasıyla beraber işlerimiz iyi yönde etkilendi. Önceki dönemde 2.5 ay iş yapamadık. O dönem çok zor geçti. Ama şu anda iyiyiz normale döndü. Son 2 ayda gıdaya yönelmişti vatandaş şimdi tekstile de ilgi göstermeye başladı. Sadece virüsün tekrar geri dönmesinden endişeliyiz ve hafta sonu kısıtlamaları olmasın istiyoruz. Çünkü diğer günler daha yoğun oluyor" dedi.

Diğer bir tekstil mağazası sahibi, "İşlerimiz eskisine göre biraz daha ılımlı ama tam istediğimiz seviyede değil. Tabii ki zaman geçtikçe daha da açılacağını düşünüyoruz. Kurban Bayramı'na kadar belki bir düzelme olacaktır. Eskiye göre daha da iyiyiz" diye konuştu.

Ev tekstili üzerine bir mağazası olan Salih Macit, "Ufak ufak bir hareketlenme var. Ama tam olarak da normale dönemedik. Yine de insanlar biraz tedirgin. Ancak eskiye nazaran caddeler daha hareketli. Esnaf bu duruda ötürü haliyle umutlu" şeklinde konuştu.

Simit satıcısı Mehmet İkinci, "Virüsten dolayı işler yarı yarıya düşmüştü. Ama 2 -3 gündür artış var. Normalleşme başladığından itibaren yüzde 70 artmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Bir giyim mağazası sahibi de, "İşlerimizde toparlanma başladı. Eskisi gibi değil ama yine de iyi yönde ilerliyor. Ancak çok dikkatli olmamız lazım. Maske takmayan, yanında getirmeyen müşterilerimiz oluyor. 3 aydır çok sıkıntı çektik ama şahsen biraz daha kısıtlama olsun isterdim. Çünkü ne kadar kısıtlama olursa normalleşmeye de o kadar çabuk geçeriz. Kimse maskesiz mağazalara gelmesin. Herkes virüse karşı önlemlerini alsın" sözlerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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