Çarşı-pazarda Bayram Hareketliliği

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Samsun'da çarşı ve pazarlarda bayram hareketliliği başladı.

21 Ağustos Salı günü İslam alemi tarafından Kurban Bayramı olarak idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde eksikliklerini gidermek için çarşı pazara inen vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini yapmaya başladı. Son günlerde ekonomik açıdan sıkıntı çeken esnaflar bayram hareketliliği ile birlikte rahat bir nefes alırken, vatandaşlar ise bütçelerine en uygun alışverişleri yapmaya çalıştılar.

"Ekonomik darbeyi de atlatırız"

Bayram öncesi hareketliliğin esnafın yüzünü güldürdüğünü ifade eden Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, "Bayram alışverişi bugün itibariyle tam olarak başladı. Son zamanlarda ekonomik açıdan bir takım olaylar yaşandı. Bizim Türk milleti olarak hiçbir şeyden korkumuz yok. Askeri darbeyi atlattık. Ekonomik darbeyi de atlatırız. Esnafımızın da bayramdan beklentisi, alışverişin devam ederek işlerin rayına oturmasıdır. Hiçbir tedirginliğimiz yok. Vatandaşlarımız bayram alışverişini yapıyor. 15 Temmuz'da başarılı olamadıkları gibi ekonomik baskıda da başarılı olamayacaklar. Sistemimiz yoluna girecek. Esnaflar ve işverenler için gerekli tedbirler alınıyor. Bayramdan sonra da zararlı çıkanlara kredi takviyesi yapılabilir. Ben bugün piyasayı gezdim, esnaflarla konuştum. Piyasada hareketlilik var. Bu da bayramın esnaf için güzel geçeceğini gösteriyor" dedi.

Bu bayramın geçen bayrama oranlara biraz daha durgun başladığını ifade eden esnaf Özcan Kök, "Bayrama çok az bir süre kaldı. Yavaş yavaş hareketlilik başladı. Geçen bayramlar hareketlilik daha erken başlamıştı. Son günlerde ve özellikle arife günü daha büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Memurlar ve emekliler de maaşlarını aldı. Bayramdan umutluyuz. İnşallah işlerimiz güzel gider, bizler de nefes alırız" diye konuştu.

Esnaflar, bayram hareketliliğinin başladığı Samsun'da asıl yoğunluğu arife günü yaşanacağını söylediler. - SAMSUN