: Çarşı pazarda "14 Şubat" hareketliliği yaşanıyor

14.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:54

Kayseri'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçi, kuyumcu ve şekerlemeci esnafında yoğunluk yaşanıyor.

Çarşı esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Çiftler, sevdikleri için en çok kırmızı gül, tek taş pırlanta ve kalpli kutu içerisinde çikolata satın alıyor.

Kazancılar çarşısında kuyumculuk yapan Kemal İncetoprak, AA muhabirine, Sevgililer Günü'ne özellikle kadınların hassasiyet gösterdiğini söyledi. İnsanların özel günlerde hediyeleşerek gönül almaya çalıştıklarını dile getiren İncetoprak, "Çiftler genellikle 14 ayar tek taş yüzüklerle bu günü ölümsüzleştirmek istiyor. Bu tip özel günler işimizi hareketlendiriyor. Esnaf olarak piyasanın hareketliliğinden memnunuz. Altın fiyatlarının yüksek olması ister istemez dezavantaj ama yine de bir hareketlilik söz konusu." şeklinde konuştu.

Şekerleme işiyle uğraşan Yavuz Çarşıbaşı da yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.

Kalpli kutudaki çikolatanın ilgi gördüğünü anlatan Çarşıbaşı, "Bugün daha çok süsleme yaparak daha esprili, gülümsetici çeşitler ortaya çıkarıyoruz. Bugüne özel isteklere de cevap vermek istiyoruz. Çoğunlukla kalpli kutudaki çikolata, resimli, harfli ve isme özel çikolatalar ilgi görüyor." dedi.

Çiçekçi İdris Yetimoğlu ise birçok çiçek çeşidiyle bütün sevgililere hitap ettiklerini belirterek "15 senedir çiçekçilik yapıyorum. Gül vazgeçilmezler arasında. Fiyatlarımız bütçe ve zevke göre değişiyor." dedi.

Kaynak: AA

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