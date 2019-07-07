Çarşı-pazar gezip vatandaşları dolandırıcılara karış uyardılar

Mersin'de polis ekipleri pazar yerlerindeki alış veriş için gelen vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak, bilgilendirici broşür dağıttı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç tekniklerinin gelişen teknoloji ile birlikte değişim gösterdiği, dolandırıcılık suçunun da bu süreçte etkilenen suç türlerinden birisi olduğu belirtildi. Her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı, vatandaşın bilinçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez ilçelerinde bulunan pazarlara alışverişe gelen vatandaşların dolandırıcılık konusunda bilgilendirildiği, uyarıcı broşürler dağıtıldığı kaydedildi.

Dağıtılan broşürlerde cep telefonları aracılığıyla yapılan dolandırıcılığın iki türlü olduğu, vatandaşları telefon ile arayarak kendilerini 'polis, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi' gibi tanıtan dolandırıcıların, terör örgütleri ile bağlantılı olduklarını iddia edip korkutarak para talep ettikleri vurgulandı. Ayrıca farkı firmaların promosyon amaçlı yaptığı kampanyaları konu alan 'ödül kazanıldığı' şeklinde, kontör ya da para talebinde bulunulduğu da anlatılarak, böyle bir durumla karşılaşıldığında '155 Polis İmdat' hattının aranması ya da en yakın emniyet birimine müracaatta bulunulması istenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA