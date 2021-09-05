Çarşı ortasında bir kişiyi bıçaklayan esnaf tutuklandı
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Çarşı ortasında bir kişiyi bıçaklayan esnaf tutuklandı

Çarşı ortasında bir kişiyi bıçaklayan esnaf tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaralayan esnaf, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaralayan esnaf, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çaycuma ilçesi Seka Caddesinde dün meydana gelen olayda esnaf İ.G., tartıştığı H.B.Y.'yi döner bıçağıyla yaraladı. İddiaya göre, kanlar içerisinde kalan şahıs, dükkandan kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada baygınlık geçirerek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan İ.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan esnaf ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartışmanın, ağır yaralanan İ.G.'nin dükkandan ekmek arası istediği ve olumsuz cevap alınca ortalığı dağıtmaya başlamasından dolayı çıktığı iddia edildi. - ZONGULDAK

Çarşı ortasında bir kişiyi bıçaklayan esnaf tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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