Çarşı ortasında bıçakla yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çarşı ortasında bıçakla yaralandı

Çarşı ortasında bıçakla yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çaycuma SEKA Caddesi'nde bulunan mağazaların önünde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ve polis ekipleri arayarak yardım istedi. Bıçakla yaralanıp kanlar içinde kalan H.Y., ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emlakçı cinayetinde yeni gelişme! Tüm şüpheler üzerinde yoğunlaşan 2 kişi tutuklandı
Emlakçı cinayetinde yeni gelişme! Tüm şüpheler üzerinde yoğunlaşan 2 kişi tutuklandı
Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti
Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti
Babasının ölüm haberini sağlık görevlilerinden aldı
Babasının ölüm haberini sağlık görevlilerinden aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Meral Akşener Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Deniz Akkaya Gülben Ergen
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çarşı ortasında bıçakla yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 20:47:33. #1.14#

title