Çarşı ortasında bıçakla yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çaycuma SEKA Caddesi'nde bulunan mağazaların önünde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ve polis ekipleri arayarak yardım istedi. Bıçakla yaralanıp kanlar içinde kalan H.Y., ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı