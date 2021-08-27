Çarşı Merkezinin Kapatılması 27.08.2021 Tarih ve 2021/07 Sayılı Karar

T. CBİTLİS VALİLİĞİİL TRAFİK KOMİSYON BAŞKANLIĞIKARAR TARİHİ : 27. 08. 2021KARAR SAYISI : 2021/07K A R A R KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ: İl Trafik Komisyonunun gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere; Vali Yardımcısı V. Tatvan Kaymakamı Tekin ERDEMİR Başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2.

T. C

BİTLİS VALİLİĞİ

İL TRAFİK KOMİSYON BAŞKANLIĞI

KARAR TARİHİ : 27. 08. 2021

KARAR SAYISI : 2021/07

K A R A R KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ: İl Trafik Komisyonunun gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere; Vali Yardımcısı V. Tatvan Kaymakamı Tekin ERDEMİR Başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kemal İLHAN, Belediye Başkanlığından Trf. Zabıta Komiseri Mesut ÖLEKLİ, İl Jandarma Komutanlığından J. Asb. Kd. Bçvş Mustafa ŞAHİN, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim YOLDAŞ, Karayolları 118. Şube Şefliğinden Şube Şefi Remzi DURUK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müd. V. Hakan KURTCİ ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığından (KATILMADI) üyelerin katılımıyla 27. 08. 2021 günü saat 15. 00'da Valilik Toplantı Odasında toplanıldı.

TEKLİF İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ/

1-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 12. maddesi,

2-Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 17. ve 18. Maddeleri,

T E K L İ F: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 27. 08. 2021 tarih ve E. 16612367-501. 01. 13-1613738 yazılarında, "Yıkımın yapılacağı alanın çarşı merkezi olması sebebiyle araç ve insan hareketliliğin yoğun olduğundan, iş makinalarının büyüklüğü, yıkım yapılacak yapıların dere kenarında veya üstünde olması sebebiyle yıkımın tek taraflı yapılacağı bu nedenle yıkım işlemlerinin can ve mal güvenliği açısından, ayrıca tarihi ve kültürel yapıya zarar vermeden hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için yıkım yapılacak alanın 28. 08. 2021 tarih itibari ile on (10) gün süreyle trafiğe kapatılması " taleplerinin görüşülmesi.

KARAR: Teklif ve teklifle ilgili mevzuat hükümleri incelenmiş olup; Said'iKürdi Caddesi (Nur Caddesi)üzerinde yer alan Dere üstü ve civarı için ıslah çalışmaları kapsamında 7 adet büyük iş makinelerinin çalışma yapabilmesi ve vatandaşlarımızın bu çalışma esnasında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı can ve mal güvenliğini sağlanması amaçlı Said'iKürdi Caddesi'nin (Nur Caddesi)Feyzullah Ensari Türbesi yanında bulunan Alemdar Ağa köprüsünden ve Kızılmescit Caddesi girişi arasında bulunan yolun ve Said'iKürdi Caddesi'ne (Nur Caddesi)bağlantı yollarının (Hacı Hasan Sokak girişi, Yusufiye Sokak girişi, Hatuniye Sokak girişi, 313 nolu Sokak girişi, Arasa Altı Caddesi girişi(Eski Hal Caddesi), Fatiha Caddesi girişi, 101 Sokak girişi, 103 Sokak girişi (Taçperde), Öztaç kavşağı girişi ve Arif Bey Caddesigirişi) 28. 08. 2021 tarihi saat 08. 00'den itibaren 06. 09. 2021 tarihi saat 23. 59'a kadaron (10) gün süreyle tamamen araç trafiğine kapatılmasının KABÜLÜNE.

Dere üstü ıslah çalışması yapılan yerlerinin biten kısımlarının trafiğe açılması, dere üstü ıslah çalışmalarının belirtilen süreden önce bitirilmesi durumunda ise sorumlu Vali Yardımcısının talimatları doğrultusunda harekat edilecektir. Yukarıda belirtilen süreler içerisinde kapatılması kararı verilen yol üzerinde bulunan iş yerleri ve esnafların mağduriyet yaşamamaları için tedarik sevkiyatını yürüten araçların kısa süreli ve kontrollü giriş çıkışlarına izin verilmesi,

Vatandaşları mağdur olmamaları için alternatif güzergah olarak;

Said'iKürdi Caddesi (Nur Caddesi) trafiğe kapatıldığında Mutki istikametinden gelen araçların Valilik istikametine seyri; Veysel Karani Caddesine dönüş yaparak 524. no'lu sokağı takiben Karadere Sokağı kullanılarak Kurubulak Camii Meydanı, Kızılmescit Caddesini takiben Selahattin EyyubiCaddesinin kullanılması,

Mutki ilçesine gidiş yolu olarak Zeydan Mahallesinin kullanılmasına ayrıca Gök Meydanı mevkiinden gelen araçların Cumhuriyet Caddesi, Seyit Ali Caddesi, Kale Altı Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Arasa Altı Caddesi (Eski Hal Caddesi) ve Alemdar Ağa Caddesinin kullanılması,

Hersan Mahallesi, Sekiz Ağustos Mahallesi, İnönü Mahallesi, Şemsi Bitlisi Mahallesi ve Gazi Bey Mahallelerine ulaşımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Kızıl Mescit Caddesini gidiş ve geliş olarak kullanılması,

Said'iKürdi Caddesi'nin (Nur Caddesi) yukarıda belirtilen yerlerden trafiğe kapatılması neticesinde vatandaş ve esnafların mağdur olmamaları için yol güzergahları üzerinde gerekli bilgilendirme levhalarının Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bitlis 118. Şube Şefliği ve Bitlis Belediye Başkanlığınca yerleştirilmesine ve vatandaşa duyuru işlemlerinin Bitlis Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasının UYGUN OLDUĞUNA OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre