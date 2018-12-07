Çarşı İzninde Taksi Çalan 2 Er, Şehri Birbirine Kattı
Kayseri'de, çarşı iznine çıktıktan sonra ticari taksi çalan 2 er, polisten kaçarken kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü er Şeref Ö.'nün sol kolu parçalandı.
Kayseri'de, çarşı iznine çıktıktan sonra taksi çalan 2 er, polisten kaçarken kaza yaptı. Yaralanan 2 erden birinin sol kolu parçalandı.
ÇARŞI İZNİNDE TİCARİ TAKSİYİ ÇALDILAR
Kayseri'de askerlik yapan Şeref Ö. (22) ve Tolga Ç. (21), çarşı iznine çıktıktan sonra, kent merkezinde dolaşmaya başladı. 2 er, bir süre sonra, Almer Taksi Durağı'nın önünde park halindeki, kontak anahtarı üzerinde bulunan 38 T 0185 plakalı taksiyi çaldı.
POLİSTEN KAÇARKEN REFÜJE ÇARPTI
Aracın çalındığını gören taksi sahibi, durumu hemen Reşat Vural Polis Merkezi'ne bildirdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçti. Aracı Osman Kavuncu Bulvarı'nda gören ekipler ile hırsızlık şüphelilerine 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya devam eden Şeref Ö., polis ekipleri yaklaşınca, paniğe kapılıp, direksiyon kontrolünü yitirdi.
Savrulan araç, refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü Şeref Ö.'nün sol kolu parçalandı. Yanında bulunan Tolga Ç. ise hafif yaralandı. Yaralılar, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Askerliğin bir şerefi var devlet herkesi askere almasın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞEREFSİZLER ADAMIN EKMEK TEKNESİNİ BATIRDINIZ KEŞKE GEBERSEYDİNİZ İKİNİZDECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yaptıklarını marifet diye anlatacaklardı sonra kışlaya teslim edildiklerinde bu tipleri biliyorumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Belki de böyle zibidiler ölüyor askerlik yaparken kim bilir. Ondan sonra şehit say, şehit maaşı öde, tazminat öde ohhh tmm işteCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunlardan asker olmazCevap Yaz Yayından Kaldır