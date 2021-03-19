Çarşı Grubundan Afgan aileye yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çarşı Grubundan Afgan aileye yardım eli

19.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:49
Çarşı Grubundan Afgan aileye yardım eli

Beşiktaş taraftar grubu olan "Çarşı", ihtiyaç sahibi Afgan aileyi yardımlarıyla sevindirdi.

Beşiktaş taraftar grubu olan "Çarşı", ihtiyaç sahibi Afgan aileyi yardımlarıyla sevindirdi.

Beşiktaş Kulübü'nün taraftar grubu olan Çarşı, Ağrı'da bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri göndererek kışlık giyecek ihtiyaçlarını karşıladı. Çarşı grubu bu yardımlar kapsamında, 3 yıl önce Afganistan'da yaşanan savaş ve baskılardan kaçarken yolda eşini kaybeden ve o günden sonra bir daha bulamayan Zekiye Sadat'a ulaşarak 5 çocuğuna kışlık bot, mont, atkı ve bere yardımı yaptı.

İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haber sayesinde Afgan aileye ulaştıklarını söyleyen Serhat Alptekin, "Bugün Çarşı grubunun gönderdiği yardımları ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Burada yardım yaptığımız Afgan aileyi ise İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı bir haber sayesinde bulup geldik. Çocuklara mont, bot ve bere dağıttık. Bu yardımların devamının geleceğini biliyoruz. Çarşı grubuna çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Çarşı Grubundan Afgan aileye yardım eli
Çarşı Grubundan Afgan aileye yardım eli
Çarşı Grubundan Afgan aileye yardım eli
Çarşı Grubundan Afgan aileye yardım eli
Çarşı Grubundan Afgan aileye yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Şeyma Subaşı Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Hakan Kutlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çarşı Grubundan Afgan aileye yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:09:54. #1.16#
title