Çarşı Camisi'nin silüetini bozan reklam tabelası söküldü
25.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:14
Eskişehir'de, 1929 yılında inşa edilen Çarşı Camisinin silüetini bozan reklam tabelasının kaldırıldığı bildirildi.
Eskişehir'de, 1929 yılında inşa edilen Çarşı Camisinin silüetini bozan reklam tabelasının kaldırıldığı bildirildi.
Odunpazarı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Hamamyolu Caddesi'ndeki tarihi Çarşı Camisinin silüetini bozan ve Emniyet Müdürlüğümüzün MOBESE kameralarının görüş açısını engelleyen, ayrıca ilgili mevzuata aykırı şekilde konulan reklam tabelası Kaymakamlığımızca söktürülmüştür." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar