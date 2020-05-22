Çarşambaspor Taraftarlar Derneğinden çocuklara bayram hediyesi Çarşambaspor Taraftarlar Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara hediye verdi.

Çarşambaspor Taraftarlar Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara hediye verdi.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımında bulunan Çarşambaspor Taraftarlar Derneği, bayram öncesinde de 100 çocuğa kıyafet yardımında bulunarak oyuncak verdi.

Çarşambaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Uğur Çapkın, sadece spor alanında olmadıklarını dile getirerek, "Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta şampiyon olan Çarşambaspor'umuzu her zaman destekliyoruz ancak bunun yanı sıra taraftar olarak hayırseverlerimizin yardımını da alarak ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduk. Bu süreçte bizlerin yanında olan ve destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA