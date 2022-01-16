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Çarşambaspor-Şile Yıldızspor maçı berabere bitti

Çarşambaspor-Şile Yıldızspor maçı berabere bitti
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı.

ŞİLE, İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı.

Çarşambaspor rakibini Çarşamba Şehir Stadyumu'nda ağırladı.

Maçın 33. dakikasında Kemal Sabri'nin ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Muhammed'in attığı golle Çarşambaspor 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çarşambaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

Karşılaşmanın son dakikasında Şile Yıldızsporlu oyuncunun ceza sahasında yerde kalması sonucu karşılaşmanın hakemi Önder Turgay Demirdak bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Atışı kullanan Gökhan topu Çarşambaspor ağlarına gönderdi.

Karşılaşma1-1 berabere sona erdi.

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AA / Yaşar Karaman - Spor Haberleri
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı.

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