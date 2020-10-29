Çarşambaspor, sahasında Arhavispor'u 5-0 yendi
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Çarşambaspor, sahasında Arhavispor'u 5-0 yendi

29.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:36
Çarşambaspor, sahasında Arhavispor'u 5-0 yendi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, konuk ettiği Arhavispor'u 5-0 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, konuk ettiği Arhavispor'u 5-0 mağlup etti.

Maçın 5. dakikasında Çarşambaspor atağında topla buluşan Kemal Sabri, ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla topu kalecinin üstünden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

6. dakikada Veysel'e sert müdahalede bulunan Arhavisporlu Emrah, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

31. dakikada Çarşambaspor atağında Veysel'in pasında topla buluşan Abdülsamet, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

43. dakikada kaleciyi de çalımlayan Muhammet Can, meşin yuvarlağı Arhavispor ağlarına göndererek takımını 3-0 öne geçirdi.

54. dakikada topla buluşan Serhan, düzgün bir vuruşla topu ağlara filelere gönderdi: 4-0.

74. dakikada Çarşambaspor atağında sol kanattan çizgiye kadar inen Selahattin, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi: 5-0.

Karşılaşmayı Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Kemal Alver, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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