Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile golsüz beraber kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile golsüz beraber kaldı

10.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:42
Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile golsüz beraber kaldı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile 0-0 berabere kaldı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Altındağsporlu Onur'un vuruşunda top ağlara giderken gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 73. dakikasında gelişen Çarşambaspor atağında ise Murat'ın vuruşunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşma golsüz sona ererken Çarşambaspor, ligdeki puanını 22'ye çıkardı.

Maçı, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

İlgili Haberler

Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı
Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı
Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Sinan Gümüş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile golsüz beraber kaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:46:48. #1.14#
title