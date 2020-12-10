Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile golsüz beraber kaldı
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile 0-0 berabere kaldı.
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Altındağsporlu Onur'un vuruşunda top ağlara giderken gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 73. dakikasında gelişen Çarşambaspor atağında ise Murat'ın vuruşunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Karşılaşma golsüz sona ererken Çarşambaspor, ligdeki puanını 22'ye çıkardı.
Maçı, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım da izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman