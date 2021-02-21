Çarşambaspor'dan 6 puanlık galibiyet

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, Çarşamba Şehir Stadyumu'nda karşılaştığı Çatalcaspor'u 2-1 mağlup ettiKarşılaşmanın 20. dakikasında gelişen Çatalcaspor atağında Ali topu Çarşambaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, Çarşamba Şehir Stadyumu'nda karşılaştığı Çatalcaspor'u 2-1 mağlup etti

Karşılaşmanın 20. dakikasında gelişen Çatalcaspor atağında Ali topu Çarşambaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Çarşambaspor'un 26. dakikada gelişen atağında Serhan'ın ceza sahasında yerde kalması sonucu kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tugay topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

86. dakikada gelişen Çarşambaspor'un kazandığı penaltı atışında bir kez daha topun başına geçen Tugay topu ağlara göndererek Çarşambaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Maçtan önce 32 puanı bulunan Çarşambaspor, 33 puanlı Çatalcaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 35 yaptı ve lig sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman