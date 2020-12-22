Çarşambaspor'da Erbaasor mesaisi
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Çarşambaspor'da Erbaasor mesaisi

22.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:35
Çarşambaspor'da Erbaasor mesaisi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, Perşembe günü sahasında yapacağı Erbaaspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, Perşembe günü sahasında yapacağı Erbaaspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, geçen Pazar günü Osmaniyespor ile deplasmanda oynadığı maçı 0-0'lık skorla tamamlamasının ardından evine döndü. Yeşil-beyazlı takım, hız kesmeden 15. haftada kendi sahasında konuk edeceği Erbaaspor maçına Adapark Tesisleri'nde yağmur altında yaptığı idmanla hazırlanıyor. - SAMSUN

Çarşambaspor'da Erbaasor mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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